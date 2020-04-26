  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kadın başkan tulum giyip mahalleyi dezenfekte etti

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem tulum giyip mahalleyi ilaçlayıp dezenfekte etti.

2020-04-26 12:19:40 -
Kadın başkan tulum giyip mahalleyi dezenfekte etti

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem tulum giyip mahalleyi ilaçlayıp dezenfekte etti.


Ceyhan Belediyesi Özel Dezenfekte Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanları başta olmak üzere mahalle mahalle sokak sokak dezenfekte çalışması yapılıyor. Bakteri ve virüs tehditlerine karşı yürütülen çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor.


Dezenfekte çalışmalarını takip eden Başkan Hülya Erdem, bu kez tulum giyip Aydemiroğlu Mahallesini kendi elleriyle ilaçladı, dezenfekte etti. Başkan Erdem, "Ceyhan’ın 31’i merkez mahallesi olmak üzere 112 mahallesinde aralıksız devam ettiğimiz dezenfekte çalışmalarını insan sağlığına zararı olmayan özel solüsyonlarla yapılıyoruz. Salgının ülkemizde çıktığı günden bu yana tüm mahallelerimizde ve kurumlarda sürdürdüğümüz çalışmanın salgın riski ortadan kalkana kadar devam etmesi planlıyoruz. Biz bütün ekiplerimizle halkımızın sağlığı için sokaklardayız. Halkımızdan da ricamız lütfen evlerinde kalsınlar. Kişisel tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uysunlar. Bu salgının üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı