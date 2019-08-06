0553 313 94 23

Kadın ameliyatları artık çok daha kolay

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd.

06 Ağustos 2019 Salı 11:07
Kadın ameliyatları artık çok daha kolay

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Şimşir, jinekolojik rahatsızlıklarda uygulanan prosedürleri anlattı.


Kadın hastalıkları sorununun daha fazla değerlendirilmesi gerekebileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Şimşir, “Bu değerlendirmeler sonucunda ameliyat olmanızı gerektirecek durumlar da oluşabilir” dedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şimşir ayrıca Kadın hastalıklarının tedavisinde uygulanan en modern tekniklerden bahsetti.


Rahim ağzınızdaki anormal hücreler çoğu zaman tedavi olmadan iyileşebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Olmazlarsa, sağlık uzmanınız serviksi veya serviksin bir bölümünü dondurmak için kullanılan son derece etkili bir jinekolojik tedavi olan kriyoterapi önerebilir. Bu prosedürün amacı, kanser öncesi hastalıklar olarak adlandırılan değişiklikleri gösteren anormal servikal hücreleri yok etmektir” dedi.



Kolposkopi


Kolposkopi, kolposkopla yapılan cerrahi olmayan bir tanı aracı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Rahimde normal olmayan bir durumdan şüphelenildiğinde ve Pap smear testine ihtiyaç olduğunda serviks, vajina ve vulva’yı daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için kullanılır. Doktorunuz olağandışı hücrelerin bulunduğu bir alan bulursa, bir örnek alabilir ve test için laboratuvara gönderebilir” diye konuştu.



Dilatasyon ve Küretaj


Dilatasyon ve küretaj en sık uygulanan jinekolojik prosedürlerden olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Bu cerrahi olmayan işlem sırasında, doktor uterin astarınızı vakumla veya keskin bir küretle (cerrahi alet) çıkarır. Prosedür, uterus kanseri veya polipleri ve prekanseröz durum endometrial hiperplazi gibi uterus durumlarını teşhis etmenin bir yoludur. Doktorunuz ayrıca aşırı kanamaya neden olan bir doğumdan sonra uterus fibroid tümörlerini, molar gebeliği veya uterusta kalan plasentayı çıkarmayı önerebilir” ifadelerini kullandı.



Histeroskopi


Histeroskopi, doktorunuzun uterus sorunlarını teşhisi ya da tedavisi için cerrahi olmayan bir yol sağladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Bunlar yapışmayı gidermek (skar doku), rahim içi bir araç yerleştirmek veya tekrarlanan düşüklerin nedenini belirlemeyi içerir. Bu işlem sırasında, doktorunuz rahiminize vajinadan sokulan ince, ışıklı, teleskop benzeri bir cihaz olan histeroskop kullanır. Rahminizin fotoğraflarını daha ayrıntılı inceleme için bir ekrana gönderir” dedi.



LEEP Prosedürü


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Doktorunuz, PAP smear testi sonrası serviks yüzeyinde anormal hücreler olduğunu gördüğünde, elektrocerrahi eksizyon prosedürünü (LEEP) kullanabilir. İşlem sırasında anormal dokuyu kesmek için elektrik yüklü, ince bir tel halkası kullanır” diye konuştu.



Pelvik Laparoskopi


Laparoskopi genellikle genel anestezi altında yapılan cerrahi bir işlem olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Şimşir, şöyle devam etti;


“Ancak, hastanın uyanık kalmasına izin veren başka tip anesteziyle de yapılabilir. Tipik pelvik laparoskopi, göbek deliğinde veya alt karın bölgesinde küçük (1/2/3/4 santimlik) kesi içerir. Daha sonra karnınızın içine karbondioksit pompalanarak cerrahın organlarınızı daha kolay görmesine yardımcı olur. Durumunuza bağlı olarak, doku numuneleri alınabilir, skar dokusu çıkarılabilir, uterusunuz onarılabilir veya yumurtalıklarınız çıkarılabilir. Doktorunuzun bu tekniklerden birisini uygulaması gerektiğinde sizin rahatsızlığınız ve uygulanacak teknik hakkında size özel bilgi verecektir. Ve mümkün olduğunca hasta açısından en modern ve avantajlı tekniği seçmeye özen gösterecektir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:07
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havuzda boğulma korkusu rekor getirdi
    1. Havuzda boğulma korkusu rekor getirdi
    2. Feyzi: “Son 10 yılın en güzel..
    3. Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz..
    4. TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı..
    5. Uslu: " Kaş butik turizmin markası "
    6. Abdullah Avcı onayladı! Beşiktaş'tan..
    7. Artan bıçak bileme işi demirciler..
    8. FETÖ’nün emniyet yapılanması kitaplaştı
    9. Avrupa ülkesinde Coca Cola'ya boykot..
    10. Vakıf Katılım’dan konut sektörüne tam..
    11. Televizyon izlemek beyin gelişimini..
    12. Türkiye'de hava yoluyla 7 ayda 117..
    13. Akhisar Üniversitesi Derneği iki..
    14. Kırkağaç’ta kurbanlıklara ilgi büyük
    15. THY’de yeni kreasyonlu ilk seferler..
    16. MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu..
    17. Burhaniye’de Beşiktaşlılar kan..
    18. Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar..
    19. Cansuyu Derneği ekibi Etiyopya'ya..
    20. Bir ton 400 kiloluk kurbanlık ilgi..
    21. Lille Yusuf Yazıcı'yı duyurdu
    22. Devalispor Başkanı Ali Kabak’dan..
    23. Kendi bayramlıklarını kendileri..
    24. Büyükşehir Belediyesi’nden basın..
    25. Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık..
    26. Cerablus'ta peş peşe saldırı: Ölü ve..
    27. Bakan Pekcan Egeli ihracatçıları..
    28. Gönüllülük Alanında İş Birliği..
    29. ‘Sessiz gol sevinci’nin hikayesi
    30. Bayramda aşırı et tüketimiyle..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'