Kadın akademisyen oranında AB’yi geçtik

Selçuk, mimar, avukat ve bankacıların yarıya yakınını, hakimlerin yüzde 46’sını, büyükelçilerin yüzde 25’ini, öğretmenlerin ise yüzde 60’ını kadınların oluşturduğunu belirterek, “Yükseköğretimde kadın akademisyen oranımız yüzde 45 seviyesinde. Bu AB ortalamasının tam 5 puan üstünde bir oran” dedi. “İş’te Anne Projesi’nden bugüne kadar 44 bin kadını yararlandırdık. Evde Çocuk Bakımı Projesi ile de 25 bin kadına destek olduk. Bu proje ile 16 bin kadını ilk defa sosyal güvenlik kapsamına aldık” diyen Bakan Selçuk, “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında 31 Ocak 2021 itibarıyla 1504 çalışan anneye toplam 1,9 milyon avro, 5 bin 85 sertifikalı bakıcıya ise toplamda 640 bin 700 avro destek verdik” açıklamasında bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yıllık proje desteği kotasının yüzde 30’unu sadece kadınların hak sahibi olduğu projelere ayırıldığını ifade eden Selçuk, “Aldığımız tedbirler, uyguladığımız teşviklerle 2002’de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılma oranı, 2020 Kasım ayı itibarıyla yüzde 30,6’ya yükseldi. 2023 yılında inşallah kadın istihdam oranını yüzde 34’e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise yüzde 38,5’e yükselteceğiz” şeklinde konuştu.