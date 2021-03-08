  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray zirve yarışında fırsatı tepti

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş AK Parti ve Fahrettin Altun açıklaması

O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi

Kız babası Cumhuriyet yazarları sessiz! "Sokaklar daha güvenli" diyen Mine Söğüt'ün evde yaşadığı ortaya çıktı(!)

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Wall Street Journal'den 'Rusya' iddiası! Kremlin'den cevap geldi: Bu çok saçma

CANLI YAYIN! Hayati Küçük canlı yayında ‘Stop Erdoğan’ skandalının perde arkasını anlatıyor

İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu

7 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'den Gani'ye mektup: Türkiye'den bu konuda yardım isteyeceğiz
Ekonomi Kadın akademisyen oranında AB’yi geçtik
Ekonomi

Kadın akademisyen oranında AB’yi geçtik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların sanattan spora, eğitimden sosyal ve siyasal hayata katılıma kadar her alanda varlık gösterebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 09:28:00 -
Kadın akademisyen oranında AB’yi geçtik

Selçuk, mimar, avukat ve bankacıların yarıya yakınını, hakimlerin yüzde 46’sını, büyükelçilerin yüzde 25’ini, öğretmenlerin ise yüzde 60’ını kadınların oluşturduğunu belirterek, “Yükseköğretimde kadın akademisyen oranımız yüzde 45 seviyesinde. Bu AB ortalamasının tam 5 puan üstünde bir oran” dedi. “İş’te Anne Projesi’nden bugüne kadar 44 bin kadını yararlandırdık. Evde Çocuk Bakımı Projesi ile de 25 bin kadına destek olduk. Bu proje ile 16 bin kadını ilk defa sosyal güvenlik kapsamına aldık” diyen Bakan Selçuk, “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında 31 Ocak 2021 itibarıyla 1504 çalışan anneye toplam 1,9 milyon avro, 5 bin 85 sertifikalı bakıcıya ise toplamda 640 bin 700 avro destek verdik” açıklamasında bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yıllık proje desteği kotasının yüzde 30’unu sadece kadınların hak sahibi olduğu projelere ayırıldığını ifade eden Selçuk, “Aldığımız tedbirler, uyguladığımız teşviklerle 2002’de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılma oranı, 2020 Kasım ayı itibarıyla yüzde 30,6’ya yükseldi. 2023 yılında inşallah kadın istihdam oranını yüzde 34’e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise yüzde 38,5’e yükselteceğiz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle itiraf görülmedi! 'Türkiye ile anlaşmadan doğal gaz satamayız'
Dünya

Böyle itiraf görülmedi! 'Türkiye ile anlaşmadan doğal gaz satamayız'

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, Rum kesiminin Türkiye ile anlaşma yapmadan doğal gaz satmasının imkansız olduğunu yazdı...
ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz
Dünya

ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz

Afganistan'da barış müzakerelerinden hiçbir sonuç çıkmazken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kabil hükümetine yolladığı mektupta Türki..
Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!
Dünya

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Terör örgütü üyesi olmakla terör proporgandası yapmak suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen HDP'li Gülten K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay