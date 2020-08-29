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Aktüel Kadın akademisyen, çocuklara ilham için kitap dolu motosikletiyle Türkiye turuna çıkıyor
Aktüel

Kadın akademisyen, çocuklara ilham için kitap dolu motosikletiyle Türkiye turuna çıkıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Asil Özbay: - "Onlara kıtalar arası yolculuklar yapan bir kadın olarak tecrübelerimi anlatacağım. Onlara ilham olmak istiyorum" - "Pandemiyle birlikte sınır geçişleri zorlaştı, karantinalar arttı. Ben de bu tarz bir yolculuk yapma kararı aldım. Kitap okumaktan ve hediye etmekten acayip keyif alıyorum. Daha kitlesel bir projeye dönüştürmek istedim" - "İstanbul Gedik Üniversitesiyle birlikte bu projeye başladık. Motosikletin önemli bir avantajı var. Uçağın, trenin hatta otomobilin bile giremediği yerlere rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Türkiye'nin her tarafına gitmek istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:26:43 -
Kadın akademisyen, çocuklara ilham için kitap dolu motosikletiyle Türkiye turuna çıkıyor

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - "Kitaplar yola geldi" mottosuyla İstanbul'dan yaklaşık 5 ay sürecek Türkiye turuna çıkan Asil Özbay, sosyal medyadan başlattığı kampanyayla ülkenin dört bir yanındaki çocuklara ilham olmak için gezi temalı kitaplar dağıtacak, konuşmalar yapacak.

Geçen yıl "Kadınlara özgürlük yakışır" mottosuyla motosikletiyle "dünyanın çatısı" olarak adlandırılan Himalayalar'daki Khardung La tepesine çıkan ve ardından Türkiye'de onlarca etkinlikte konuşma yapan İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Özbay, pandemi döneminde aylarca evde kalmak zorunda kalan çocuklar için bir kampanya başlatmaya karar verdi.

"Kitaplar yola geldi" sloganıyla sosyal medya hesaplarından projesini tanıtan Özbay'a Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi.

Özbay, motosikletini gelecek hafta doğuya doğru sürecek ve kendisi için kargolanan özellikle gezi, seyahat ve özgürlük temalı kitapları şehir ve ilçe merkezlerinden alarak merkezden uzak köy ve beldelerdeki çocuklara hediye edecek, burada ilham verici konuşmalar yapacak.

- "Özellikle kız çocuklarına ve kadınlara ilham olabilmek en büyük motivasyon kaynağım"

Birkaç gün sonra başlayacağı Türkiye yolculuğundaki hedeflerini AA muhabirine anlatan Asil Özbay, bu yolculuğunun öncekilerden daha "sosyal" olacağını söyledi.

Yıllardır motosikletiyle ülkeler ve kıtalar arasında yaptığı yolculukların daha bireysel olduğunu belirten Özbay, şunları kaydetti:

"İçsel yolculuklarım bu defa başka bir forma dönüşecek. Daha önce de Türkiye turu yapmıştım ama böyle hedeflerim yoktu. Tek başına harita üzerinde hareket edebilen bir kadının varlığını göstermek istiyordum aslında. Özellikle kız çocuklarına ve kadınlara ilham olabilmek en büyük motivasyon kaynağım.

Pandemiyle birlikte sınır geçişleri zorlaştı, karantinalar arttı. Ben de bu tarz bir yolculuk yapma kararı aldım. Kitap okumaktan ve hediye etmekten acayip keyif alıyorum. Daha kitlesel bir projeye dönüştürmek istedim. İstanbul Gedik Üniversitesiyle birlikte bu projeye başladık. Motosikletin önemli bir avantajı var. Uçağın, trenin hatta otomobilin bile giremediği yerlere rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Türkiye'nin her tarafına gitmek istiyorum."

Özbay, kendisine sponsor olan kuruluşlara ek olarak sosyal medyadan da "kitaplar yola geldi" projesine destek çağrısı yaptığını ve yüzlerce insanın destek sunmak için geri dönüş yaptığını söyledi.

Çocuklara özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği kitapları ve seyahat-gezi temalı kitapları hediye edeceğini anlatan Özbay, "Onlara kıtalar arası yolculuklar yapan bir kadın olarak tecrübelerimi anlatacağım. Onlara ilham olmak istiyorum. " dedi.

Çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminin önemli olduğunu ve rol-model aldıkları kişilerin bu süreçte kilit rol oynadığını dile getiren Asil Özbay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben bu projede sadece bir köprü olmak istiyorum. İnsanlar yüzlerce kitapla destek vermek istiyor. Bu kitapları üniversitenin desteğiyle gideceğim yerlerdeki merkezlere kargolayacaklar. Ben de buralardan alıp motosikletimle merkezden uzak yerlere doğru götüreceğim. Çocuklara ulaşmak benim için çok önemli. Ben özgür bir kadın profilini temsil ediyorum sosyal medyada. Özellikle kız çocuklarına bu özgürlük mesajını taşımak istiyorum ve bunu taşıdığımı hissediyorum. Yolculuk için çok heyecanlıyım."



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