Kadın adaylar, Abdulkadir Geylani Taş ile bir araya geldi

Adıyaman’da, kadın muhtar adayları, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Geylani Taş ile bir araya geldi.

Fikir alış verişinde bulundular

Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Geylani Taş ile bir araya gelen Alitaşı Mahallesi Muhtar Adayı Gönül Eryılmaz, Altınşehir Mahallesi Muhtar Adayı Ayla Arpacı, Siteler Mahallesi Muhtarı Adayı Ayşe Koç ve Kapcami Mahallesi Muhtar Adayı Gülten Gülmez, muhtarlık hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Seçim çalışmalarına başladıklarını belirten kadın muhtar adayları, muhtarlık hakkında Genel Başkan Yardımcısı Taş’tan bilgiler aldıklarını belirtti.

Adıyaman’da, artık kadın muhtarlarında yer alması gerektiğini dile getiren kadın muhtar adayları, Adıyaman ve mahalleleri kadın muhtarlarla daha güzel olacağını vurguladı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman’da kadın muhtarların da olmasını, kadınların her zaman olduğu gibi seçimlerde de desteklenmesi gerektiğini belirterek kendisine yapılan ziyaretten dolayı kadın muhtar adaylarına teşekkür etti.