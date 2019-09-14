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Kadıköy’e Kolombiya esintisi

Türkiye ve Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı dolayısıyla, Kolombiyalı sanatçıların oluşturduğu Vertigo Graffiti tarafından çizilen ‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ adlı mural Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi duvarındaki yerini aldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:05
Kadıköy’e Kolombiya esintisi

Türkiye ve Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı dolayısıyla, Kolombiyalı sanatçıların oluşturduğu Vertigo Graffiti tarafından çizilen ‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ adlı mural Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi duvarındaki yerini aldı.


Kadıköy’de düzenlenen mural festivali kapsamında Kolombiyalı sanatçı kolektifi Vertigo Graffiti tarafından resmedilen “Kahve Tarlalarında Çocukluk” muralı tamamlandı. Türkiye ve Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı dolayısıyla, Kolombiya’nın en önemli simgelerinden biri olan kahve, ‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ adlı mural ile Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’ne yansıdı. İnternet üzerinden oylamaya


sunulan ve 3 çalışma içerisinden en fazla oyu alan ‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ adlı eser, sanat yönetmeni Camilo Fidel Lpez ile mural sanatçıları Santiago Castro Pulido, Ricardo Vasquez Navas ve Sebastin Garca Cano tarafından tamamlandı. Farklı ülkelerde Kolombiya’ya ait çizimler yapan ve 10 yıldır birlikte çalışan Vertigo Graffiti ekibi, eseri 6 günde tamamladı.



Odabaşı’ndan kardeş şehir önerisi


Kolombiya Dışişleri Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen mural etkinliğine Kolombiya Büyükelçisi Julio Anbal Riao’nun yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, mural sanatçıları ve belediye çalışanları katıldı. Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören öncesinde Kolombiya Büyükelçisi Julio Anbal Riao, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret etti. Kolombiya ile


geliştirilen ilişkiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kolombiya Büyükelçisi Riao, Odabaşı’na plaket takdim etti. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da Kolombiya’daki bir kent ile Kadıköy’ün kardeş şehir olması önerisinde bulundu. Vertigo Graffiti üyelerinin de yer aldığı görüşmede hatıra fotoğrafı çektirildi. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi önündeki törenin ardından, Tasarım Atölyesi Kadıköy(TAK)’de resepsiyon düzenlendi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:05
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