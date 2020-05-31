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Aktüel

Kadıköy'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:27:05 -
Kadıköy'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran 2018'de M.E'nin evinden 20 altın kolye, 5 altın bileklik, 3 gümüş tepsi, 1 yarım altın ve 1 çeyrek altın, 8 Eylül 2019'da Y.Z'nin evinden içinde 50 bin lira bulunan kasa, 13 Mayıs 2020'de G.V'nin evinden 20 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 21 Mayıs 2020'de Y.K'nin evinden 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 29 Mayıs'ta şüpheli Deniz Ç. (26) ve Nurcan G'yi (19) Kadıköy'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Deniz Ç'nin 47, Nurcan G'nin ise 4 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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