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Aktüel

Kadıköy’de usta aşçı ve şefler, yaşlılara sıcak yemek dağıttı

Kadıköy’de usta aşçılar ve şefler, hazırladıkları sağlıklı menüleri korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:35:42 -
Kadıköy’de usta aşçı ve şefler, yaşlılara sıcak yemek dağıttı

Kadıköy’de usta aşçılar ve şefler, hazırladıkları sağlıklı menüleri korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı.


Kadıköy Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği vermeye devam ediyor. ‘Sen Güvende Kal’ sloganı altında bir araya gelen usta aşçılar ve şefler, Kadıköy Belediye’sine ait mutfaklarda beslenme uzmanının hazırladığı sağlıklı menüleri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek kendi elleriyle dağıttı. Hazırlanan Projeye, çok sayıda aşçının yanı sıra gönüllüler de katılım göstererek desteklerini sundu.


Yemekleri hazırlayarak yaşlılara dağıtan şeflerden Ebru Erke, “Onları mutlu görmek bizim için en büyük mutluluk. Biz de epeyce zamandır mutfakta elimizden geldiğince en sağlıklı menüleri en lezzetli şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Onlar da bundan çok memnun. Onları böyle görünce biz daha çok memnun oluyoruz. Özellikle 65 yaş üzeri, maddi ve manevi zorluk içinde olanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Toplamda 45 gün boyunca sürecek. En iyi malzemeleri kullanıyoruz. Onların yaş grubuna uygun menüleri beslenme uzmanımızın danışmanlığında hazırlıyoruz” dedi.


Günde 2 öğün olmak üzere toplamda 2 bin 400 öğün yemek dağıtılıyor.

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