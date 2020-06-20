Kadıköy’de şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
İstanbul’da gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağışın ardından akşam saatlerinde yer yer yağış etkili oldu. Sağanak yağışın yanı sıra birbiri ardından çakan şimşeklerde adeta geceyi gündüze çevirdi.