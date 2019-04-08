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Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi'ndeki bir kafenin önünde bulunan arabasının yanında silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli ya da şüpheliler olay sonrasında kaçtı

08 Nisan 2019 Pazartesi 07:07
Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Bağdat Caddesi’nde silahlı saldırıda öldürülen kişinin İlhan Ünğan olduğu belirlendi. Cezaevinde bulunan Orhan Üngan’ın kardeşi olan İlhan Üngan, Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayı ile ilgili aranıyordu. İlhan Ünğan ve Orhan Üngan’ın avukatı Kudbettin Kaya’da 2 yıl önce öldürülmüştü.

Kadıköy'de bugün saat 16.30 sıralarında bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili yapılan çalışmada hayatını kaybeden kişinin İlhan Ünvan olduğu ortaya çıktı. İlhan Ünğan, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin Büyükçekmece’de öldürülen kızı ve şoförünün cinayet olayı ile ilgili aranıyordu.

Ağabeyi cezaevinde

Dosyada firarı olan İlhan Ünğan aynı zamanda Zindaşti ile ile olan husumeti sonucu cezaevinde tutuklu bulunan Orhan Ünğan'ın kardeşi. Ünğan'ın 7 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldüğü belirtildi.

Zindaşti tahliye olmuştu

Geçtiğimiz aylarda tahliye edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Naci Şerifi Zindaşti kayıplara karışmıştı.

Avukatı da öldürülmüştü

Orhan Ünğan, Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'te öldürülmesine ilişkin görülen davanın tek tutuklu sanığı olarak Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan’ın avukatı Kudbettin Kaya da 2017 yılında İstanbul Yeşilköy'de arkadaşları ile akşam yemeği yediği sırada kurşunlanarak öldürülmüştü.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 07:51
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