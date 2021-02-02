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Gündem Kadıköy'de polis araçlarına saldırdılar
Gündem

Kadıköy'de polis araçlarına saldırdılar

İstanbul Kadıköy'de Boğaziçi eylemlerine devam eden öğrenci olduğu iddia edilen kişiler, bölgede görevli olan polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 23:08:00 -

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan kişiler için Kadıköy sokaklarına dökülen göstericiler, eylemlerin dozunu artırdı.

Moda sokaklarında sloganlar atarak yürüyüş yapan öğrenciler, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine saldırdı.

Barikat kurup, taş fırlattılar

Çöp konteynerları ile barikat kuran eylemciler, yerlerden topladıkları taşlarla ekip araçlarını hedef aldı.

Yaşanan o anlar ise bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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Yorumlar

ERMAN

Devlete zarar veren eller kesilmeli başlar ezilmelidir. Bu ib..lere merhamet zulümdür.
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Bozok

Tayyip'i seçimle yıkamayan ....lar 2. Gezi eylemleri yapmaya çalışıyorlar ama emelleri kursaklarında kalacaktır inşaallah.
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