Kadıköy'de polis araçlarına saldırdılar
İstanbul Kadıköy'de Boğaziçi eylemlerine devam eden öğrenci olduğu iddia edilen kişiler, bölgede görevli olan polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan kişiler için Kadıköy sokaklarına dökülen göstericiler, eylemlerin dozunu artırdı.
Moda sokaklarında sloganlar atarak yürüyüş yapan öğrenciler, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine saldırdı.
Barikat kurup, taş fırlattılar
Çöp konteynerları ile barikat kuran eylemciler, yerlerden topladıkları taşlarla ekip araçlarını hedef aldı.
Yaşanan o anlar ise bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.