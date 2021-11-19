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Yerel Kadıköy’de lokantada yangın
Yerel

Kadıköy’de lokantada yangın

İstanbul’da lokantanın bacasından çatıya sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 16:49:00 -
Kadıköy’de lokantada yangın

Kadıköy’de bir lokantanın bacasında başlayan ve çatıya sıçrayan yangın söndürüldü.

Merdivenköy Mahallesi Hızırbey Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişinde bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bacadan apartmanın çatısına yayılan yangına, lokantanın moto kuryesi ve çalışanları yangın tüpleri ile çatıya çıkarak müdahale etti.

Çalışanlar yangın tüpleri ile alevleri kısmen bastırırken olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Lokanta çalışanlarının yangına zamanında müdahale etmesi yangının büyümesini engelledi.

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