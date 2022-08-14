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Yerel Kadıköy’de köpek saldırısı! Serbest bırakan sahibine para cezası yağdı
Yerel

Kadıköy’de köpek saldırısı! Serbest bırakan sahibine para cezası yağdı

İstanbul Kadıköy’de Husky cinsi köpeğe saldırarak yaralayan American Bully cinsi köpek, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince muhafaza altına alındı. Köpek sahibi hakkında14 bin 982 TL idari para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 20:40:00 -
Kadıköy’de köpek saldırısı! Serbest bırakan sahibine para cezası yağdı

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Kıvanç Sokak üzerinde dün saat 13.30 sıralarında pitbull saldırısı olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Adrese geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Ferhat D. isimli şahsa ait Husky cinsi köpeği, Erhan C. isimli şahsa ait olan American Bully cinsi köpeğin saldırarak yaraladığını tespit etti.

Olaya karışan köpek muhafaza altına alınarak Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri görevlilerine teslim edildi. ‘Hayvanı Tehlike Oluşturacak Şekilde Serbest Bırakılması’ konusunda işlem başlatılan Erhan C. isimli şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 14 bin 982 TL idari para cezası kesildi. Olaya karışan hayvana el konuldu.

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Yorumlar

Bilal

Bir çocuğu öldürse ceza almazdı. Başka bir köpeği yaraladığı için ceza yemiş. Çocuklar ölsün, köpekler incinmesin. Yaşasın Türk adaleti.
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