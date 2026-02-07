Kadıköy’de hedef zirve: Fenerbahçe Gençlerbirliği maçına kilitlendi!
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe, 21. hafta mücadelesinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçı için kolları sıvadı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Samandıra’da toplanan Sarı-Kanarya, kupadaki yorgunluğu üzerinden atıp ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve denge çalışmalarıyla start aldı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor FK maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise idmanı yenilenme çalışmalarıyla noktaladı.
Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Spor
