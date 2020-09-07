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Aktüel Kadıköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı
Aktüel

Kadıköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:04:04 -
Kadıköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de havai fişek kullanımı Belediye Meclisi kararıyla yasaklandı.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında gündeme getirilen havai fişek kullanımının yasaklanması ve sağlık çalışanlarından nikah işlem ücreti alınmaması konuları oy birliğiyle kabul edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklif ettiği havai fişek kullanımının yasaklanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bugüne kadar hiçbir etkinliklerinde havai fişek gösterisi yapmadıklarını kaydetti.

Odabaşı, "Bundan sonrası için de Kadıköy'de kullanılmaması adına, bugün eylül ayı ilk meclis toplantımızda gündemimize aldık. Tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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