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Gündem Kadıköy’de gösteri yasaklandı mı? Kadıköy’de yürüyüş yasak mı?
Gündem

Kadıköy’de gösteri yasaklandı mı? Kadıköy’de yürüyüş yasak mı?

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını bahane eden terör örgütü DHKP-C, MLKP, PKK ve FETÖ mensupları ile LGBT’li sapkınlar sokakları ikinci gezi ihanetinin içerisine sürüklemek için alçak provokatörlüklerine devam ediyor. Boğaziçi provokatörlerin kirli oyunlarını bozacak açıklama Kadıköy Kaymakamlığından geldi. Peki Kadıköy’de gösteri yasaklandı mı? Kadıköy’de yürüyüş yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:56:00 - 2021-02-02 15:59:45
Kadıköy’de gösteri yasaklandı mı? Kadıköy’de yürüyüş yasak mı?

Son dakika haberine göre Kadıköy Kaymakamlığı, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sonrası Beşiktaş ile Sarıyer'de de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşü 5 Şubat'a kadar yasaklanmıştı.

İstanbul Valiliği ise çağrı sonrası, "eylem yasağını" hatırlatan bir açıklama yayımlamıştı. Yazılı açıklamada, 5 Ocak 2021 tarihinde alınan kararla koronavirüs salgını gerekçesiyle toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, açık hava toplantısı gibi etkinliklerin 1 ay süreyle yasaklandığını hatırlatılmıştı: "Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz... Bahsi geçen etkinlik çağrıları, halihazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır."

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