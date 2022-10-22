Kadıköy'de Fener alayı! Liderlik el değiştirdi...
Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Emre Belözoğlu’nun takımı Medipol Başakşehir’i 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Emre Belözoğlu’nun takımı Medipol Başakşehir’i 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmada ilk ciddi atak, konuk ekip Medipol Başakşehir’den geldi. 19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına katedip sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
21. dakikada bu kez Fenerbahçe etkili geldi. Paslaşmalar sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi’nin çalımların ardından yerden içeri gönderdiği ve hiçbir sarı-lacivertli oyuncunun dokunamadığı top, taç çizgisine yöneldi.
31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 32. dakikada Fenerbahçe’nin sol taraftan paslaşarak kullandığı kornerde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında altıpas önünde Batshuayi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
37. dakikada sol kanatta İrfan Can Kahveci’nin pasında topla buluşan Lincoln Henrique’nin ortasına Valencia iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
42. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı Crespo kullandı ve topu ceza sahası içine gönderdi. Gustavo Henrique’nin kafayla indirdiği topa sağ çaprazda Serdar Aziz sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
54. dakikada Deniz’in pasında topla buluşan Traore ceza yayı önünde Serdar’ı geçemedi.
57. dakikada Batshuayi’nin pasıyla hareketlenen İrfan Can’ın sert şutu savunmaya çarparak Volkan Babacan’da kaldı.
70. dakikada Crespo’nun serbest vuruşuyla başlayan atakta Serdar Aziz’in indirdiği topta Arao’nun kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı. 71. dakikada Valencia’nın pasında İrfan Can müsait pozisyonda topa dokunamadı.
73. dakikada Crespo’nun pasıyla topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun sert ortası auta gitti.
77. dakikada Lincoln’ün pasında oyuna ikinci yarıda giren Pedro’nun vuruşunda top kaleci Volkan Babacan’da kaldı.
79. dakikada Crespo’nun pasında Arao’nun sert vuruşunda Pedro müsait pozisyonda topa dokunamadı.
82. dakikada Emre’nin pasında Lincoln’ün sert şutunda Duarte araya girerek tehlikeyi önledi.
84. dakikada Arao’nun pasında topla buluşan Rossi’nin enfes golü takımını öne geçirdi: 1-0
Fenerbahçe mücadeleyi 1-0 kazandı.
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