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Spor Kadıköy'de Fener alayı!
Spor

Kadıköy'de Fener alayı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko’yu evinde 2-0 yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantajı cebine koydu. Temsilcimiz 11 Ağustos Perşembe günü Çekya’da tur için sahaya çıkacak

Yeniakit Publisher
2022-08-04 21:55:00 -
Kadıköy'de Fener alayı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko’yu evinde 3-0 yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantajı cebine koydu. 6. dakikada Lincoln Henrique’nin sol köşeden ortasına Valencia’nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

7. dakikada ceza alanı sağında topu alan Zajc, çalımlarla penaltısı noktasına kadar geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun yerden şutu sonrası meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

EMRE MOR GOLLE GELDİ

17. dakikada Fenerbahçe’nin öne geçti. Rossi’nin sol kanattan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Lincoln Henrique, topu penaltı noktası civarında bekleyen Emre Mor ile buluşturdu. Emre Mor’un sağ ayağıyla kalecinin soluna doğru plasesinde top ağlarla buluştu: 1-0

LİNCOLN’DAN JENERİKLİK GOL

45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahası sağ önüne gelen Emre Mor, faulle durduruldu. Serbest vuruşu kullanan Lincoln Henrique’nin barajın üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak, sol köşeden ağlarla buluştu: 2-0. Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 önde gitti.

SLOVACKO 10 KİŞİ KALDI

48. dakikada konuk ekip Slovacko’da Stanislav Hofmann ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. 58. dakikada Szalai’nin golü, ceza sahası içinde Lincoln’un faulü gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 59. dakikada Arao’nun ara pasında topla buluşan Valencia’nın şutu kalecide kaldı. 76. dakikada Crespo’yla başlayan atakta Lincoln’un çevirdiği topta Valencia’dan önce araya giren savunma tehlikeyi önledi.

LİNCOLN TEKRAR SAHNEDE

81. dakikada Bruma’nın pasında Lincoln Henrique’nin enfes vuruşu ağlara gitti: 3-0 Müsabakada başka gol olmadı ve temsilcimiz Çekya ekibini 3-0’la geçerek tur için avantajı kaptı.

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