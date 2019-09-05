Kadıköy’de değnekçi operasyonu Kadıköy’de İSPARK’a ait otoparklarda mesai saati dışında yetkisi olmadığı halde sürücülerden para isteyen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Kadıköy’de İSPARK’a ait otoparklarda mesai saati dışında yetkisi olmadığı halde sürücülerden para isteyen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

İSPARK’a ait otoparklarda mesai saati dışında park eden sürücülerden yetkisi olmamasına rağmen para isteyen değnekçilere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Polis ekipleri bu akşam saatlerinde sivil bir arabayla Kadıköy Funda çıkmazı sokakta araçlarını park etti. 2 kişiaraca yanaşarak para istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısları suçüstü yakalayarak polis merkezine götürdü. Operasyona resmi ekipler ve motosikletli yunus polisleri de eşlik etti.

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