  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kadıköy'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:54:42 -
Kadıköy'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

19 Mayıs Mahallesi Yazar Sokak'taki binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi kurtarırken, yangını kısa sürede söndürdü.

Kurtarılan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanan dairede hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı