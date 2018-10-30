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Kadıköy'de at arabasıyla gelip mazgalları çaldılar

Kadıköy'de 3 kadın, at arabasıyla geldikleri sokaktaki yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı.

30 Ekim 2018 Salı 11:45
Kadıköy'de at arabasıyla gelip mazgalları çaldılar

Olay, 25 Ekim Perşembe günü Kadıköy Bostancı Mahallesi Çınarcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; at arabasıyla sokağa gelen 3 kadın, burada bulunan yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağa gelen 3 kadın bir süre etrafı kontrol etti ve demir mazgalları at arabasına koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:45
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