Kadıköy'de at arabasıyla gelip mazgalları çaldılar

Olay, 25 Ekim Perşembe günü Kadıköy Bostancı Mahallesi Çınarcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; at arabasıyla sokağa gelen 3 kadın, burada bulunan yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağa gelen 3 kadın bir süre etrafı kontrol etti ve demir mazgalları at arabasına koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.