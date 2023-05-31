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Spor Kadıköy’de 'Ali Koç istifa' sloganları sonrası taraftar bakın kimi göreve çağırdı!
Spor

Kadıköy’de 'Ali Koç istifa' sloganları sonrası taraftar bakın kimi göreve çağırdı!

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:30:00 -
Kadıköy’de 'Ali Koç istifa' sloganları sonrası taraftar bakın kimi göreve çağırdı!

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Aynı dakikalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında tribünler yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar tribünde, Aziz Yıldırım sloganları attı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Aynı dakikalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında tribünler yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar tribünde, Aziz Yıldırım sloganları attı.

Fenerbahçe’de “Ali Koç istifa” sesleri

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u ağırladı.

Henüz 2. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler, Ankara’dan kendileri için iyi bir haber bekledi.

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray’ın maçını telefonlarından takip etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankaragücü karşısında 3. golü bulan Galatasaray, sonrasında 4. golü de buldu.

71. dakikada Barış Alper Yılmaz ile gelen 3. gol sonrası Fenerbahçe tribünlerinden “yönetim istifa” sesleri yükseldi.

AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçe taraftarları, aynı zamanda eski başkanları Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı. Tribünler, Galatasaray’ın 3. ve 4. golünden sonra stadyumu da terk etmeye başladı.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ 9 YILA ÇIKTI

Galatasaray’ın Süper Lig’de ipi göğüslemesiyle Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasreti de 9 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler, en son 2012-2013 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olmuştu.

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Yorumlar

Toshiba

Yok öyle Ali, FETÖ desteğiyle koltuğa oturmak. Daha iyi günlerdesin. İtibarını yitirmeden onurluca ‘ beceremedim de’ ve istifa et.
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