Kadıköy’de 'Ali Koç istifa' sloganları sonrası taraftar bakın kimi göreve çağırdı!
Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Aynı dakikalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında tribünler yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar tribünde, Aziz Yıldırım sloganları attı.
Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Aynı dakikalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında tribünler yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar tribünde, Aziz Yıldırım sloganları attı.
Fenerbahçe’de “Ali Koç istifa” sesleri
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u ağırladı.
Henüz 2. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler, Ankara’dan kendileri için iyi bir haber bekledi.
Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray’ın maçını telefonlarından takip etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ankaragücü karşısında 3. golü bulan Galatasaray, sonrasında 4. golü de buldu.
71. dakikada Barış Alper Yılmaz ile gelen 3. gol sonrası Fenerbahçe tribünlerinden “yönetim istifa” sesleri yükseldi.
AZİZ YILDIRIM SESLERİ
Fenerbahçe taraftarları, aynı zamanda eski başkanları Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı. Tribünler, Galatasaray’ın 3. ve 4. golünden sonra stadyumu da terk etmeye başladı.
ŞAMPİYONLUK HASRETİ 9 YILA ÇIKTI
Galatasaray’ın Süper Lig’de ipi göğüslemesiyle Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasreti de 9 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler, en son 2012-2013 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olmuştu.