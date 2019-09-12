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Kadıköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kadıköy'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:06
Kadıköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kadıköy'de gece saatlerinde devrilen ağaç site bahçesindeki otomobilin üzerine düştü.

19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesinde gece saatlerinde ağaç devrildi.

Devrilen ağaç yan sitede park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, durumu sabah saatlerinde fark eden site sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç üzerine devrilen ağacı keserek aracı olduğu yerden çıkardı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri de ağacın dallarını keserek site içerisini temizledi

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:06
  1. Kadıköy
  2. 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi
  3. itfaiye ekipleri
  4. otomobilin üzerine ağaç devrildi

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