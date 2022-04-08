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Yaşam Kadıköy sular saat kaçta gelecek? 8 Nisan Feneryolu mahallesi su ne zaman gelir?
Yaşam

Kadıköy sular saat kaçta gelecek? 8 Nisan Feneryolu mahallesi su ne zaman gelir?

8 Nisan Cuma akşamı İstanbul'un bazı mahallelerini etkileyen su kesintisi sorunu yaşanıyor. Söz konusu mahallelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 23:24:00 -
Kadıköy sular saat kaçta gelecek? 8 Nisan Feneryolu mahallesi su ne zaman gelir?

İstanbul'da kimi zaman bakım kimi zaman da arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Pek çok kişi Kadıköy'de suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

Kadıköy sular saat kaçta gelecek? 8 Nisan Feneryolu mahallesi su ne zaman gelir?

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bazı mahalleleri etkileyen su kesintisi sorunu yaşanıyor. Güncel kesinti bilgisine ilişkin İSKİ’nin duyurusunda şu ifadeler yer alıyor:

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Feneryolu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.04.2022 19:28

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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