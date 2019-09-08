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Kadıköy Plak Günleri’ne ziyaretçi akını

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Plak Günleri’ne her yaştan vatandaşlar akın etti.

08 Eylül 2019 Pazar 21:35
Kadıköy Plak Günleri’ne ziyaretçi akını

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Plak Günleri’ne her yaştan vatandaşlar akın etti. Etkinliğin ikinci gününde de ziyaretçi akını yaşanırken, plak günlerine katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugünün gençleriyle geçmişi buluşturuyoruz” dedi.



Kadıköy Belediyesi Plak Günleri, ikinci gününde de vatandaşların akınına uğradı. Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen plak günlerinde yediden yetmişe, her yaştan vatandaşlar analog plaklara büyük ilgi gösterdi. Kadıköy Plak Günleri’ne etkinliğin ev sahibi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikle ilgili olarak konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “Biraz önce Cahit Berkay’ı dinledik. 60’lardan, 70’lerden bahsedildi, ben yoktum o yıllarda. Bugünün gençleriyle geçmişi buluşturuyoruz. Buradaki analog plaklarla bugünü buluşturuyoruz. Sadece Kadıköy değil, bütün İstanbul burada. Biraz önce bir katılımcıyla karşılaştım, İzmit’ten gelmiş. İzmir’den gelen arkadaşlarının olduğunu söyledi. Ben böyle bir etkinliği yapmış olduğumuz için çok mutluyum. Katılanların da çok mutlu olduğunu, plakçılarla plak severleri buluşturduğumuzu düşünüyorum. İstanbul’a ayrı bir renk kattık. Kadıköy Belediyesi olarak gurur duyduğumuz işlerden birini daha yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.



Plakların moda olduğu yılların en önemli müzisyenlerinden biri olan Cahit Berkay da ‘Analog Anılar’ isimli söyleşide, o döneme dair anılarını ve yaşadıklarını anlattı. Söyleşinin ardından Cahit Berkay, vatandaşların aldığı plaklarını imzaladı. Usta sanatçı, bol bol da fotoğraf çektirdi.



Plak Günleri için Kadıköy Belediyesine teşekkür eden bir vatandaş, “Plak Günleri bizler için apayrı güzelliği olan bir etkinlik. Öncelikle Kadıköy Belediyesine teşekkür ediyorum. Ayrıca böylesi bir etkinlikle üstadı dinleme şerefine nail olduk. Bizim gençlik dönemimizi anlatan anılardı. O bakımdan çok mutluyum, çok teşekkürler. Sağlıklı bir yaşam ve müzik hayatının devamını diliyorum Cahit Bey’e” şeklinde konuştu.



Plak Günleri’nin en küçük ziyaretçilerinden biri olan Ares ise annesi Zeynep Öncel sayesinde Cahit Berkay ile fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Cahit Berkay’la yeni tanıştığını söyleyen Ares, “Şarkılarını bilmiyorum. Annem ilk defa gösterdi bana. Bundan önce plak görmemiştim” dedi. Anne Zeynep Öncel ise, “Cahit Berkay’ı çok yakından tanıyor, eserlerini biliyoruz. Film müziklerini, kendi parçalarını, Moğollar’la olan çalışmalarını, Barış Manço ile olan çalışmalarını biliyoruz. Ares de Barış Manço’yu çok seviyor. O yüzden tanıyınca Cahit Berkay’ı da çok seveceğine eminim. Birlikte bir anısı olsun istemiştim. Mutluyuz, böyle bir fırsatı yakalamak çok kolay bir şey değil. Güzel bir anı oldu” diye konuştu.



Etkinlikle ilgili Kadıköy Belediyesini kutlayan Öncel, “Kadıköylü olmanın gereğinin bu olduğunu düşünüyoruz. İlgi de zaten çok güzel. Belediyenin en güzel yaptığı sosyal konular bence. Kadıköy’den de özellikle daha da çok bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Etkinliğin devamında vatandaşlar, Polonyalı DJ Kornelia Binicewicz’in ‘Ladies on records’ adını verdiği performansıyla müziğin keyfini çıkardı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 21:35
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