Kadıköy buram buram ‘laiklik’ kokuyor! Kurbağalıdere isyan ettirdi
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen yıl yaptığı Kadıköy Kurbağalı dere temizleme çalışması elinde patladı. Kurbağalıdere eski günlerine dönerek lağım kokmaya başladı.
Ekrem İmamoğlu’nun Kurbağalıdere’yi temizledik şovu yine elinde patladı.
Bir şeritle çöpün yönünü değiştiren Ekrem İmamoğlu çöpü dereden temizlediklerini iddia etmişti. Yapılan şeritte biriken çöp adacıkları kullanılan şeritten taşınca ortaya bu manzara çıktı.
Vatandaş isyan etti
Derenin bu kokusundan rahatsız olan halk, ‘geçen yıldan beri çalışma yapılıyor. Hiçbir düzelme olmadı’, "kadıköy buram burak laiklik kokuyor" yorumlarında bulundu.