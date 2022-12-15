Kadıköy Belediyesi’ne Zabıta Memuru alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 23.01.2023 - 26.01.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (saat 08:30 -16:30 arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy/İstanbul adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

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