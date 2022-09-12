Kadıköy Belediyesi'nde "grev" kararı! Bakalım bu işçilere de "provokatör" diyecekler mi?

Yeniakit.com.tr

Genel-İş ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yürütülen CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki 2 bin 300'ü aşkın işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı.

SODEMSEN işçilerin "enflasyon oranına uygun zam" taleplerini kabul etmeyince TİS masası dağıldı, masadan grev kararı çıktı.

Kadıköy Belediyesi binasının önünde işçilerle bir araya gelen Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Murat Aydoğan, grev kararını şöyle duyurdu:

Bugün itibarıyla artık masada anlaşma sağlanamayacağı kesinleşti. Grev kararımızın zamanı geldi. Grevin 2 aylık bekleme süresini kullanmayacağız. Masadaki bu tavırlarla anlaşma sağlayamayacağımızı söyledik. Bizim tekliflerimize yakın bir teklifle gelirlerse tekrar otururuz. Bir hafta içinde grev kararımızı asacağız. Masada imzalamak istedik olmadı artık süreç grevle sonuçlanacak.

Bu işçilere de provokatör diyecekler mi?

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, dün Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında konuşmuş ve haklarını isteyen işçileri "provokatör" ilan ederek, "İşçiler arasında provokatörler var. Onlar için de gerekenler yapılacaktır." demişti.

CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın, işçilerin kararı karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.