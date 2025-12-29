  • İSTANBUL
Kadıköy belediyesi, kağıt toplayıcılarından ne istiyor?

Kadıköy belediyesi, kağıt toplayıcılarından ne istiyor?

CHP'li Kadıköy Belediyesi, kağıt toplayıcılarına savaş açtı. Ekmek parasını kağıt toplayarak, geri dönüşüme katkı sunarak kazanan emekçilere CHP'li belediyenin düşmanlığı sınır tanımıyor.

Fikirtepe bölgesinde Romanlarla kağıt toplayıcılarının karıştığı kavgayı da bahane eden Kadıköy Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü'nü de yanına çekerek, baskılarını artırdı.

Geçtiğimiz hafta Romanlarla kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavga sonrasında, taraflar barışmış olsalar da, durumu fırsat bilen CHP'li Kadıköy Belediyesi, 21 Aralık'ta yapılan tebligatla ilçenin 4 gün içinde tahliye edilmesini istedi.

Gidecek yerleri olmadığını belirten kağıt toplayıcıları Fikirtepe/Hasanpaşa bölgesindeki depoların boşaltılmasının hemen istenmesinin, hukuk dışı bir tehdit olduğunu belirttiler.

 

3-5 kişinin karıştığı bir kavga yüzünden yüzlerce insanın sorumlu tutulmasının, olaya emniyet müdürlüğünün de belediyeden yana tavır alarak, adeta cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yanlış bulan mağdur vatandaşlar, “Çalmıyoruz, suç işlemiyoruz. Bize yapılan bu muameleyi hak etmedik” itirazında bulunuyorlar.

Romanlar ve kağıt toplayıcıları arasındaki münferit 3-5 kişinin karıştığı kavga sonrasında mahallede barış sofrası kurarak birlikte yemek yemeyi planlayan taraflar, belediyenin son tebligatı ile şok oldular.

Önceki gün Kadıköy Belediyesi önünde açıklama da yapan atık kağıt işçileri, belediyenin kendilerine depolarını boşaltmaları için kentsel dönüşüm bahanesine de başvurarak 4 günlük süre verdiklerini bunun hukuk dışı bir zorbalık olduğunu hatırlattılar.

Sosyal demokrat belediyenin, kağıt toplayıcılarına reva gördüğü muamelenin her platformda dile getireceklerini belirten mağdurlar, İstanbul Valiliği'nin kendilerine sahip çıkmasını istediler.

Hakk

Bütün kağıt plastik toplayıcıları kaldırılması gerekir. Aynı AB gibi ayrışma düzeni kurulsun,taklit etmek için de herhalde icat gerektirmez. O toplayıcılar da geri dönüşüm merkezlerinde istihdam edilir, hatta AB destek fonları destekli

Metin

Bunlar toplarken ayrıştırıyorlar. Kadıköy halkı CHP li de olsa, kağıt toplayıcılara hoşgörü ile yaklaşıyorlar. Bu semtte çöpe atılanları görseniz önceden ayıklamanın şart olduğunu anlarsınız.
