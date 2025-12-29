Kadıköy belediyesi, kağıt toplayıcılarından ne istiyor?

Fikirtepe bölgesinde Romanlarla kağıt toplayıcılarının karıştığı kavgayı da bahane eden Kadıköy Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü'nü de yanına çekerek, baskılarını artırdı.

Geçtiğimiz hafta Romanlarla kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavga sonrasında, taraflar barışmış olsalar da, durumu fırsat bilen CHP'li Kadıköy Belediyesi, 21 Aralık'ta yapılan tebligatla ilçenin 4 gün içinde tahliye edilmesini istedi.

Gidecek yerleri olmadığını belirten kağıt toplayıcıları Fikirtepe/Hasanpaşa bölgesindeki depoların boşaltılmasının hemen istenmesinin, hukuk dışı bir tehdit olduğunu belirttiler.

3-5 kişinin karıştığı bir kavga yüzünden yüzlerce insanın sorumlu tutulmasının, olaya emniyet müdürlüğünün de belediyeden yana tavır alarak, adeta cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yanlış bulan mağdur vatandaşlar, “Çalmıyoruz, suç işlemiyoruz. Bize yapılan bu muameleyi hak etmedik” itirazında bulunuyorlar.

Romanlar ve kağıt toplayıcıları arasındaki münferit 3-5 kişinin karıştığı kavga sonrasında mahallede barış sofrası kurarak birlikte yemek yemeyi planlayan taraflar, belediyenin son tebligatı ile şok oldular.

Önceki gün Kadıköy Belediyesi önünde açıklama da yapan atık kağıt işçileri, belediyenin kendilerine depolarını boşaltmaları için kentsel dönüşüm bahanesine de başvurarak 4 günlük süre verdiklerini bunun hukuk dışı bir zorbalık olduğunu hatırlattılar.

Sosyal demokrat belediyenin, kağıt toplayıcılarına reva gördüğü muamelenin her platformda dile getireceklerini belirten mağdurlar, İstanbul Valiliği'nin kendilerine sahip çıkmasını istediler.