'Kadıköy bana helak olan Pompei kavmini hatırlatıyor' CHP'li seçmenden tokat gibi sözler
Kadıköy'de bir sosyal medya kanalının sokak röportajında konuşan CHP'li seçmenin sözleri gündem oldu.
CHP'li olduğunu ancak son dönemde Kadıköy'ün içler acısı bir hale düştüğünü anlatan vatandaş, oyunu İmamoğlu'na değil Murat Kurum'a vereceğini açıkladı.
Kadıköy'de gençlerin alkol bataklığında olduğunu, birbirini aldatan karı kocaların arttığını, her türlü rezilliğin boy gösterdiğini belirten vatandaş, 'Kadıköy bana artık helak olan Pompei kavmini hatırlatıyor' dedi.
Röportajın devamında oyunu İstanbul'da AK Partili adaylara vereceğini ifade eden vatandaşın videosu sosyal medyada viral oldu.
Siyaset
Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi
ÖNE ÇIKAN VİDEO