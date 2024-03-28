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Sosyal Medya 'Kadıköy bana helak olan Pompei kavmini hatırlatıyor' CHP'li seçmenden tokat gibi sözler
Sosyal Medya

'Kadıköy bana helak olan Pompei kavmini hatırlatıyor' CHP'li seçmenden tokat gibi sözler

Yeniakit Publisher
2024-03-28 20:09:00 -

Kadıköy'de bir sosyal medya kanalının sokak röportajında konuşan CHP'li seçmenin sözleri gündem oldu.

CHP'li olduğunu ancak son dönemde Kadıköy'ün içler acısı bir hale düştüğünü anlatan vatandaş, oyunu İmamoğlu'na değil Murat Kurum'a vereceğini açıkladı.

Kadıköy'de gençlerin alkol bataklığında olduğunu, birbirini aldatan karı kocaların arttığını, her türlü rezilliğin boy gösterdiğini belirten vatandaş, 'Kadıköy bana artık helak olan Pompei kavmini hatırlatıyor' dedi.

Röportajın devamında oyunu İstanbul'da AK Partili adaylara vereceğini ifade eden vatandaşın videosu sosyal medyada viral oldu.

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