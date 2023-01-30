Kadife çiçeği ekimi ve bakımı nasıl yapılır? Böyle yapanlarda kadife çiçek açtı: Püf noktaları

Kadife çiçeği, özellikle yaz aylarından sıklıkla ekilmek istenen bir çiçektir. tohumdan ekilmesi kolay ve zahmetsizdir. Birçok farklı çeşidi olan kadife çiçeğini yaz başından dikerseniz sonbaharın ortasına kadar çiçeklerinin canlılığının devam ettiğini görürsünüz.

Kadife çiçeği ekimi yapılmadan önce doğru zamanın gelmesi beklenmelidir. Çünkü kadife çiçeği bahar aylarının başında ekilmesi gereken bir bitkidir.



Ekilen tohumların sağlıklı bir şekilde çimlenmesi için sık sık sulanmaktan kaçınılmalıdır. Sulama işlemi püskürtme metodu ile yapılmalıdır. Kadife çiçeğini mart ayında ektiyseniz mayıs ya da temmuz ayına doğru tohumların çimlendiğini görebilirsiniz.

Kadife çiçeği ekilmeden önce saksının derinliğine dikkat edilmelidir. Çiçeğin büyüme şekli dikkate alınarak uygun saksıya ekim işlemi yapılmalıdır.

Bunun yanı sıra; tohumlar sık aralıklarla dikilmemelidir. Tohumların gelişimi dikkate alınarak belirli bir mesafe bırakılarak ekim yapılmalıdır.

Kadife Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Kadife çiçeğinin bakımı oldukça kolaydır. Çünkü bu çiçek; seçici olmaması ve güneşi sevmesi ile iç ya da dış mekanda zorluk çıkarmadan gelişimine devam eder.

Kadife çiçeğini konumlandıracağınız yerin güneş almasına dikkat etmeniz gerekir. Eğer gölge ya da yetersiz güneş alan bir yere koyarsanız kısa sürede solmaya başlar.

Kadife çiçeğinin toprağı; nemli olmalıdır. Killi toprak tercih etmeniz çiçeklerin gelişiminin sağlıklı olması için oldukça önemlidir. Az miktarda gübre de ekleyebilirsiniz. Ayrıca toprağın nefes almasını sağlamak da önemlidir.

Çiçeği en önemli noktalarından bir tanesi sulama şeklidir. Çünkü fazla sulanması çiçeği soldurabilir. Bunun yerine toprağın nemli kalması için haftada bir kez toprağın durumuna göre az miktarda su vermeniz yeterli olacaktır.

Kadife çiçeği budama gerektirmez. Eğer solan yapraklar varsa bunların temizlenmesi önemlidir. Solan kısımlar temizlendikçe çiçeğin sağlıklı büyümesi de kolaylaşır.

Kadife Çiçeği Çeşitleri Nelerdir?

Kadife çiçeğinin en bilinen özelliği; renklerin canlılığıdır. Bulunduğu ortama mükemmel bir estetik katan bu çiçek, sivrisineklerin kovulmasında da etkilidir. Bu nedenle bahçelere ekimi de faydalıdır. Ayrıca fazla bilinmemesine rağmen böcek ilacı kullanmadan yetiştirilen kadife çiçeği yenilebilir, salatalara eklenebilir.

Kadife çiçeklerinden sadece 4 türü yaygın olarak görülür. Bunlar:

Meksika veya Afrika kadife çiçeği

Fransız kadife çiçeği

Altın ay kadife çiçeği

İngiliz veya şair kadife çiçeği.