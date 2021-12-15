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Kadın - Aile KADES ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
Kadın - Aile

KADES ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Jandarmadan öğrencilere ‘KADES ve kadına yönelik şiddetle mücadele’ eğitimi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 14:04:00 -
KADES ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Jandarma ekipleri, 8. sınıf öğrencilerine ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile KADES’ bilgilendirme eğitimi verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı personeli tarafından, Döşemealtı Merkez,Dağbeli ve Kovanlık bölgelerinde ki 8. sınıf öğrencilerine ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile KADES’ hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

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