KADES uygulamasına yoğun talep

İçişleri Bakanlığı, KADES uygulamasının bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kez indirildiğini ve uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, kadınların şiddete maruz kaldıklarında veya maruz kalma ihtimali bulunduğu anda KADES uygulamasını kullanmaları halinde olay yerine en yakın ekip veya devriyenin ortalama 4-5 dakika gibi kısa sürede müdahale ettiğini açıkladı. Bakanlık, uygulamanın bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kadın tarafından telefona indirildiğini ve uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kadına şiddettin önlenebilmesi, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için Elektronik Kelepçe İzleme Merkezimizde şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmaması yönünde 7/24 kesintisiz olarak takibi ve izlemesi yapılıyor. Elektronik İzleme Merkezi tarafından 248 vakanın aktif takibi yapılıyor” denildi.

İçişleri Bakanlığı, KADES uygulamasının bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kez indirildiğini ve uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, kadınların şiddete maruz kaldıklarında veya maruz kalma ihtimali bulunduğu anda KADES uygulamasını kullanmaları halinde olay yerine en yakın ekip veya devriyenin ortalama 4-5 dakika gibi kısa sürede müdahale ettiğini açıkladı. Bakanlık, uygulamanın bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kadın tarafından telefona indirildiğini ve uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kadına şiddettin önlenebilmesi, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için Elektronik Kelepçe İzleme Merkezimizde şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmaması yönünde 7/24 kesintisiz olarak takibi ve izlemesi yapılıyor. Elektronik İzleme Merkezi tarafından 248 vakanın aktif takibi yapılıyor” denildi.