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Medya Kaderimin Oyunu dizisi ekranlara veda ediyor!
Medya

Kaderimin Oyunu dizisi ekranlara veda ediyor!

Star Tv'de Cuma günleri ekranlara gelen Kaderimin Oyunu dizisi için final kararı verildi. Dizi 26. Bölüm ile ekranlara veda edecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 14:59:00 -
Kaderimin Oyunu dizisi ekranlara veda ediyor!

Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel ile Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi için final kararı verildi. Kaderimin Oyunu yayınlanacak olan 26. bölümü ile ekrana veda edecek.

Star TV'nin bu sezon için ekranda yer alan tek dizisi Kaderimin Oyunu'ydu. Sarp Apak'ın ekranda yer aldığı ilk drama olan Kaderimin Oyunu'nda Öykü Karayel ve Akın Akınözü de başrolde Sarp Apak'a eşlik ediyorlardı. Ancak dizi için kaçınılmaz son geldi.

Çok da yüksek olmayan reytingleri ile sezonu sürdüren dizi için final kararı verildi. TV100'de yer alan habere göre; sadece tek sezon sürebilen proje, 26. bölümü ile son kez ekranda yer alacak.

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