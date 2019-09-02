KADEM’den basın açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İstanbul Ümraniye’de ruhsatsız bir kursta yaşanan cinsel istismar hakkında basın açıklamasında bulundu. Kadem’den yapılan açıklamada, "İstismar felakettir, sessiz kalma" denildi.

Açıklamada, "İstanbul Ümraniye’de ruhsatsız bir kursta, 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu haberi bizleri dehşete düşürmüştür. Evrensel bir sorun olan çocuk istismarı, etnisite, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayırt etmeksizin gerçekleşen, ailenin ve toplumun bütünlüğünü felakete sürükleyen alçakça bir durumdur. Bu doğrultuda hiç vakit kaybetmeksizin, sapıkların en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ve sapık ellere “Artık Yeter!” diyoruz. Toplumsal, ahlaki ve manevi değerlerimizin aşağılık zihniyetlerin gölgesinde yıpranmasına izin vermemek için; çocukların ve ailelerinin yanında durmayı kendimize görev addediyoruz. Bizler, toplumun her kesimine karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak diyoruz ki: ’İstismar felakettir’. Masum çocukların değil, sapıkların utanç içinde yaşayacağı bir dünya için, tüm kamuoyunun bu davada teyakkuz halinde olmasının, çocukların ve ailelerinin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine tekrar dikkat çekiyor, herkesi mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz" denildi.