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Gündem Kaddafi'nin uçağı İstanbul'a geldi
Gündem

Kaddafi'nin uçağı İstanbul'a geldi

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi uçak bakım yapılması için İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 16:09:00 -
Kaddafi'nin uçağı İstanbul'a geldi

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin uçağı olarak bilinen Airbus A340 tipi Libya devlet uçağı bakım için İstanbul’a geldi.

Ülkesindeki ayaklanmalar sırasında 20 Ekim 2011'de öldürülen Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE kuyruk tescilli uçak, zarar görmemesi için Fransa'ya gönderilmişti.

Normal bir yolcu uçağına çevrildikten sonra 2013 yılında yeniden Libya’ya geri gönderilen uçak Libya’da istikrarın bir türlü sağlanamaması nedeniyle tekrar Fransa’ya gönderilmiş ve 2014'ten bu yana ülkenin güneyindeki Perpignan Havalimanı'nda bulunuyordu.

Libya devletine ait uçak, bakım ve onarım işleri için dün Fransa'dan İstanbul'a geldi.
Dün akşam saat 21.16 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçağın, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan kamu hizmetinde kullanılmak üzere Libya'ya gönderileceği öğrenildi.

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