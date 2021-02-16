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Dünya Kaddafi'nin sözcüsünden darbe açıklaması
Dünya

Kaddafi'nin sözcüsünden darbe açıklaması

Muammer Kaddafi'nin son sözcüsü Musa İbrahim, 2011'deki gösterileri Batı'nın darbesi olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 08:39:00 -
Kaddafi'nin sözcüsünden darbe açıklaması

Libya'da 10 yıl önce, 15 Şubat 2011'de, dönemin ülke lideri Muammer Kaddafi'nin istifası talebiyle protesto eylemleri başlamıştı.

Kaddafi'nin son sözcüsü Musa İbrahim, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Libya yönetiminin protestoların ilk gününden itibaren komplonun farkında olduğunu ve bunu 'Arap dünyası ile Afrika'daki dostlara' anlattıklarını belirterek, "Bu, Batı ülkelerinin, Libya'yı yıkarak ülke başına kendi ajanlarını getirerek petrolünü ele geçirme ve stratejik konumundan faydalanmaya yönelik planlı eylemiydi" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Libya'ya müdahalesinin sebeplerinden birinin, Kaddafi'nin Afrika'yı Batı hegemonyasından kurtarma politikası olduğunu dile getiren İbrahim, eski liderin, kıtayı küresel finansal sistemden kurtarmak için Afrika Merkez Bankası'nı kurmayı planladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke yönetimi, tüm kıta için ortak altın dövizi olan Afro'nun kabul edilmesine yardımcı olmaya hazırlanıyordu. Afro, doların yerini tutacaktı. Bu, Batı'da korkuya sebep oldu. Onlar Libya'dan bu programa son vermesini talep etti. Muammer Kaddafi, bu tehditleri reddetti."

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