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Kadın - Aile Kadayıf dolması nasıl yapılır? Kolay Kadayıf dolması tarifi.
Kadın - Aile

Kadayıf dolması nasıl yapılır? Kolay Kadayıf dolması tarifi.

Şerbetli tatlı severler için harika bir seçenek olan kadayıf dolması tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 19:08:00 - 2021-11-04 19:10:11
Kadayıf dolması nasıl yapılır? Kolay Kadayıf dolması tarifi.

Şerbetli tatlı severler için harika bir seçenek olan kadayıf dolması tarifi. 

Malzemeler

  • 300 gram taze tel kadayıf
  • 1 su bardağı kırılmış ceviz
  • Bulamak için;
  • 3 adet yumurta
  • yarım su bardağı süt
  • yarım paket vanilya

Kızartmak için;

sıvı yağ

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Yapılışı

Şerbeti için şeker ve suyu yaklaşık 20dk kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz. Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor. Kadayıfı elimiz ile biraz havalandırıyoruz. Avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz. Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da  toparlayarak sarıyoruz. Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz. Bir kap içerisinde yumurta,süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz. Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimiz ile düzeltiyoruz. Fazla gelen yumurtayı elinizle sıkabilirsiniz. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartıyoruz. Tencereden alır, almaz hemen soğuk olan şerbetin içerisine bırakıyoruz. 3-4 dakika kadar şerbetin içerisinde tutarak servis tabağına alıyoruz. Afiyet olsun…

 

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