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Aktüel

Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in bebeğinin sağlık durumu iyi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan: - "Oksijen desteğine eskisi kadar bağımlılığı kalmadı. Her şey iyi gidiyor"

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:36:26 -
Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in bebeğinin sağlık durumu iyi

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in bebeği "Ömer Özkan"ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Özkan, AA muhabirine, bebeğin anne sütüyle beslenmeye devam ettiğini, hızlı şekilde kilo aldığını söyledi.

Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin rutin şekilde sürdüğünü anlatan Özkan, "Bebeğin sağlık durumu iyi. Ağırlığı 1,5 kilograma ulaştı. Oksijen desteğine, eskisi kadar bağımlılığı kalmadı. Her şey iyi gidiyor. Bu şekilde giderse iki hafta sonra bebeği yoğun bakım ünitesinden çıkaracağız." dedi.

Özkan, annenin de bebeğini kucağına alarak evine gideceği günü heyecanla beklediğini belirtti.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de, 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavinin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.


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