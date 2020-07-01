  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in bebeği, anne sütüyle besleniyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan: - "Birkaç hafta sonra daha da rahatlarız. Kısa süre sonra Derya ve bebeğini evlerine göndermenin de mutluluğunu yaşarız"

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:39:52 -
Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in bebeği, anne sütüyle besleniyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ömer Özkan" adı verilen bebeğin anne sütü ile beslenmeye devam ettiğini söyledi.

Bebeğin yeni doğan yoğun bakımdaki tedavisinin rutin şekilde sürdüğünü anlatan Özkan, "Bebeğin sağlık durumu iyi. Bin grama ulaştı. Bu bizi mutlu etti. Her gün kilo almaya devam ediyor. Birkaç hafta sonra daha da rahatlarız. Kısa süre sonra Derya ve bebeğini evlerine göndermenin de mutluluğunu yaşarız." dedi.

Özkan, bebeğe adının verilmesinden de mutluluk duyduğunu ifade etti.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de, 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavinin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı