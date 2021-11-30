  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kaçış yok: 60 yaş ve üzeri kişiler için aşılamayı zorunlu yapacaklar!
Dünya

Kaçış yok: 60 yaş ve üzeri kişiler için aşılamayı zorunlu yapacaklar!

Yunanistan, artan koronavirüs vakalarının sağlık sistemini zorlamasıyla birlikte COVID-19 aşılarını 60 yaş ve üzeri kişiler için zorunlu yapacağını açıkladı. Dünya genelinde Yeni korona varyantları ile birlikte eskisinden çok daha sert önlemler alınması ve yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:51:00 -
Kaçış yok: 60 yaş ve üzeri kişiler için aşılamayı zorunlu yapacaklar!

Yetkililer, 16 Ocak'tan itibaren kurala uymayan kişilerin her ay 100 euro ceza ödemek zorunda kalacağını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kararı almakta zorlandıklarını ancak aşı olmayan yarım milyonun üzerindeki yaşlı nüfusu korumak için bunun gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

Miçotakis, "Bu, sağlık için ödenmesi gereken bedel" dedi.

11 milyon nüfuslu Yunanistan'da iki doz aşı olanların oranı %63 seviyesinde. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aşı randevuları son haftalarda artmış olsa bile 60 yaşın üzerindeki 520,000'den fazla kişi henüz aşı olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde dolar tutanlar dikkat! MÜSİAD’dan bomba dolar tahmini
Ekonomi

Elinde dolar tutanlar dikkat! MÜSİAD’dan bomba dolar tahmini

Dolar kurunun ani yükselişini değerlendiren MÜSİAD Başkanı, 2 hafta içinde doların düşmesini bekliyoruz açıklamasında bulundu.
Bölgede felaket! Arap Koalisyonu duyurdu… Füze depoları vuruldu
Gündem

Bölgede felaket! Arap Koalisyonu duyurdu… Füze depoları vuruldu

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu Sana'da Husilere ait füze depolarını vurdu.
Ahmet Hakan, Arınç'ı delirtecek
Medya

Ahmet Hakan, Arınç'ı delirtecek

Önceki gün, Tayyip Erdoğan ile ilişkisi hakkında “Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlaması..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay