Kaçırılmayacak fırsat! Citroën’den mart ayına özel kampanya

Citroën, mart ayında otomobil sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken finansman fırsatlarını devreye aldı .Bu kapsamda; sıfır emisyonlu mobilitenin keyfini ulaşılabilir fiyata yaşamak isteyen kullanıcılar için üretilen, tamamen elektrikli 2025 model Ë-C3’te mart ayına özel 250 bin TL’ye, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Citroën C3 Aircross’unPlus donanımlı modeli ve yüzde 100 elektrikli Ë-C3 Aircross’u satın almak isteyenler ise 300 bin TL’ye, 12 ay vadeli ve0 faizli kredi seçeneğinden faydalanabiliyor.Citroën’in konfor özelliklerinin yanı sıra üstün teknolojisiyle de fark yaratan hafif ticari araç modeli Berlingo Kombi’de ise 600 bin TL’ye, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi sunuluyor. Bununla birlikteJumpy ve Jumper 3.5T versiyonları için 750 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Kampanya dikkat çekti

Citroën’in hayata konfor ve renk katan otomobilleri,martayındaki finansman kampanyalarıyla, yeni bir binek veya hafif ticari Citroën modeli satın almak isteyen sürücüleri bekliyor. Bu kapsamda; cesur yeni marka tasarımını temsil eden, iddialı bir görünüme sahip yüzde 100 elektrikli Citroën Ë-C3’te mart ayına özel 250 bin TL’ye, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı bulunuyor.Aileler ve aktif yaşama sahip herkes için ideal bir SUV olan C3 Aircross’un Plus donanımlı modelinde ise300 bin TL’ye, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.Kendi segmentlerinde üstün donanımlarıyla fark yaratanCitroën C4’ün benzinli motor seçeneği ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X’in MAX donanımlı 2025 model yılı versiyonların da sunulan 150 bin TL’ye, 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirimi Citroën sahibi olmak isteyenleri hayalindeki modele bir adım daha yaklaştırıyor.

Citroën’in hafif ticari araç modellerinde 0 faizli finansman seçenekleri!

Citroën’in tasarım, pratiklik ve modülerliğin yanı sıra 1.5 BlueHDI 130HP yeni nesil motoru sayesinde performans ve verimliliğiyle deöne çıkan Berlingo Kombimodeli600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroën showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan ve modüler tasarımıyla dikkat çeken Citroën Berlingo Van’daise, 500 bin TL için 12 ay vade ve0faizli kredi avantajından faydalanılıyor.Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren Jumpy Spacetourer, 600bin TL için 12 ay vade ve0faizli kredi seçeneğiile satın alınabiliyor. Bununla birlikte Citroën Jumpy Van modeline 750 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkanı ile sahip olunabiliyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunanJumper3.5T versiyonları için ise yine750 bin TL için 12 ay vadeli, 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

ElektrikliCitroën modellerinde 0 faizli kredi desteğimart ayında da devam ediyor!

Martayında üstün konfor ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroën modellerinde cazip fırsatlar sunuluyor. Bu kapsamda;geleceğin Citroën teknolojilerine bugünden ulaşılabiliyor.Segmentindeki rekabetçi konumunu daha şık bir SUV silüeti ile pekiştirenë-C3 Aircross modelinde 300 bin TL’ye, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.Citroën’in pratik, çok yönlü ve şehirli mobilite aracı olan Citroën Ami’de ise mart ayında 270 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı bulunuyor.