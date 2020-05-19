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Kaçırılan oğlunu 32 yıl sonra buldu

Çin’de 1988 yılında 2 yaşındayken kaçırılarak para karşılığı başka bir aileye evlatlık verilen genç 32 yıl sonra bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:00:57 -
Kaçırılan oğlunu 32 yıl sonra buldu

Çin’de 1988 yılında 2 yaşındayken kaçırılarak para karşılığı başka bir aileye evlatlık verilen genç 32 yıl sonra bulundu.


Çin’de 1988 yılında yaşanan olayda Mao Yin adlı genç, babası ile su almak için girdiği otelde kaçırılmıştı. İşinden ayrılarak oğlunu ülkenin her köşesinde arayan anne, oğlu için 10 farklı eyalete giderek 100 bin el ilanı dağıttı. Aralarında X Factor’ün de bulunduğu çok sayıda televizyon programına çıkıp yardım isteyen anne 300’den fazla ihbarın peşinden gitti. Oğlunu aramaktan vazgeçmeyen anne, 2007 yılında kayıp çocukların bulunması için kurulan bir gruba gönüllü olarak üye oldu. Çalışmalarıyla 29 aile ile çocuğunu bir araya getirmeyi başaran anne, yıllar geçmesine rağmen oğlunu bulamadı.


Nisan ayında ailenin beklediği haber geldi. Polis, Siçuan eyaletinde bir bebek ve bu bebeği evlat edinen bir adama ilişkin ihbarın ardından harekete geçti. Aile ve polis ihbarı değerlendirirken 34 yaşındaki Gu Ningning’a yapılan DNA testinin sonucu, Çin’in en fazla konuşulan konusunu netleştirdi.



“Gelecekte ne yapacağımdan emin değilim”


Mao Yin, canlı yayınla ailesine kavuştu. “Gelecekte ne yapacağımdan emin değilim” diyen Mao Yin, vaktinin büyük bir kısmını ailesi ile geçireceğini söyledi. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Anne ise “Bize yardımcı olan on binlerce kişiye teşekkür ederim” dedi.

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