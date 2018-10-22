Kaçırılan askerlerin görüntüsü yayınlandı

İran'da faaliyet gösteren silahlı grup Ceyş el Adl, 16 Ekim'de 14 İran askerini kaçırmıştı.

Ülkenin doğusundaki Sistan Belucistan eyaletinin Pakistan sınırındaki Lulakdan kasabasında, bir karakola düzenlenen saldırıda kaçırılan askerler arasında beş sınır muhafızı, iki Devrim Muhafızları istihbarat gücü ve yedi Besic militanı bulunuyordu.

Ceyş el Adl'e bağlı sosyal medya hesapları, kaçırılan İran askerlerinin ve ele geçirilen silahların fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde toplam 12 asker bulunuyor. Bunun yanında makinalı silahlar, roketatar ve el bombalarının da saldırıda ele geçirildiği görülüyor.

İran'daki "Sünni halkın haklarını koruduğu" ifadesiyle 2003'ten bu yana ülkede birçok saldırı düzenleyen "Cundullah" (Allah'ın Askerleri) adlı grubu lideri Abdulmelik Rigi 2010'da yakalanıp idam edilmişti. Bunun ardından Cundullah örgütü 2012'de ismini "Ceyşu'l Adl" olarak değiştirmişti.

Kaynak: Mepa News