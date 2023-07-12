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Yaşam Kaçırılan 19 yaşındaki genç, fidye alışverişi sırasında öldürüldü
Yaşam

Kaçırılan 19 yaşındaki genç, fidye alışverişi sırasında öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-07-12 21:05:00 -
Kaçırılan 19 yaşındaki genç, fidye alışverişi sırasında öldürüldü

19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, Pazartesi öğlen saatlerinde kaçırıldı. Bugün yapılan fidye alışverişi sırasında fidyeciler tarafından öldürüldü.

19 yaşında olan Muhammed Nuh Kasadar, Pazartesi günü öğlen saat 15.00 sıralarında kaçırıldı. Ancak bugün sabah saat 05.30'da yapılan bir fidye alışverişi sırasında, kaçıranlar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kaçıranlar, genç adamı öldürdüklerini itiraf etti. Olayla ilgili detaylı bilgiler henüz netlik kazanmadı ve polis soruşturmalarına başladı.

Muhammed Nuh Kasadar kimdir?

19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, Pazartesi günü öğlen saat 15.00 sıralarında kaçırıldı. Sonrasında fidyeciler tarafından öldürüldü.

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