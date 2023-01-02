Türkiye'nin yüz kararı olan Yeşilçam sektörü, özellikle 1970'li yıllarda tamamen İslam karşıtı bir hal aldı. İslami değerlere adeta savaş açan filmlerin vizyona sokulduğu sektörde, Müslüman din adamları ve mütedeyyinler sürekli hırsız, dolandırıcı, fırsatçı gibi olumsuz şekillerde tasvir edildi.

Ayrıca film karakterlerine konan adlarla da İslami isimler lekelenmeye çalışıldı. Alık İnek Şaban karakteri ile Şaban ismi lekelenmeye çalışıldı, kapıcılara dini isimler verildi, son yıllarda gündem olan Recep İvedik isimli rezil filmle de Recep ismi hedef alındı. İnsanlar çocuklarına bu isimleri vermekten korkmaya başladı. Toplumda bu isimleri taşıyan insanlar, rezil film karakterleriyle özdeşleştirildi.

Bu konu hakkında yapılan bir konuşma da sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu konuşmada, "Kaçınız çocuğuna bu isimleri koymayı cesaret edebilir?" diye soruldu. İşte o konuşma...