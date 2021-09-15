6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde tüm kademelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenciler bir buçuk yılın ardından okullarına kavuşurken aileler salgın sebebiyle kaygılı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada belirtisiz vakaların tespiti için okullarda rastgele PCR testi uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından pek çok aile, veli onayı olmadan test yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kaçıncı sınıf öğrencilerine PCR zorunlu?

Kaçıncı sınıflara PCR testi yapılacak? 1.sınıflara PCR testi yapılacak mı?

Okullarda rastgele PCR testi uygulanacağı bilgisinin ardından özellikle ilkokulda çocuğu olan velililer, kendilerinden bir onay alınıp alınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli bir açıklama yaptı. Bakan Özer, “Çocuklar için ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak" dedi.