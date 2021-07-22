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Gündem Kaçan kurbanlığın peşinden gitti! Cansız bedenine ulaşıldı
Gündem

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti! Cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 21:49:00 -
Kaçan kurbanlığın peşinden gitti! Cansız bedenine ulaşıldı

Eker'in bulunması için dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.

Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü.

Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.

Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.

'Annesini aramış konum at demiş'

Zühtü Erdoğan, önceki akşam saatlerinde Çalseki köyünde görüldüğüne yönelik bir haber geldiğini söyleyerek, "Koyun da bir ara görülmüş orada; ama bu durumda koyunu görecek gözümüz yok. Onun ısrarla bu koyunun peşine gidişine hayret ettim ben. Gitmeseydi bu şey olmayacaktı. Gittiği tepe, evimize 5- 6 kilometre uzaklıkta. Telefonundan bir ara annesini aramış, 'Kendimi de kaybettim, bana konum at, geleyim' demiş. Annesi de konum atıyor; ama irtibat kesiliyor. Çünkü telefonunun şarjı azmış; kapanmış. Daha da bulamadık" diye konuşmuştu.

Son görüntüleri

Eker'in son görüntüleri ortaya çıktı. Çalseki yakınlarında bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eker'in elinde bir sopa ile yolda yürüdüğü kaydedildi. Tıp Fakültesi öğrencisi Eker'in, sağına soluna baktıktan sonra ise ortadan kaybolduğu görüldü.

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