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Kaçan kurbanlığı 9 gün sonra buldular

Düzce'de Kurban Bayramı'nın birinci günü kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra bir çukurda bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan kurbanın, şimdi de sahini bulmak için çalışma başlatıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:17
Kaçan kurbanlığı 9 gün sonra buldular

Düzce'de 9 gün önce Kurban Bayramı'nın birinci günü kaçan kurbanlık koyun Beyciler Mahallesi'nde bir çukurun içinde bulundu. Çukurun hemen yanında boya yapan bir vatandaş tarafından kuyu içinde görülen koyunun kurtarılması için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. ,

Yapılan çalışmanın ardından koyun, kuyunun içerisinden çıkartıldı. Kurbandan kaçıp geldiği düşünülen koyunun sahibinin bulunması için ekipler çalışma başlattı.

"Boya yaparken gördüm"

Koyunu bularak İtfaiye ekiplerine haber veren Zeki Ermiş, "Koyunu ben yukarıda boya yaparken gördüm. Büyük ihtimal korktu da kaçtı ya da böyle gece karanlığında da düşmüş olabilir. Kurbandan kaçıp da düşmüş olabilir. Bulduk itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri gelerek kurtardılar. Onlardan Allah razı olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:17
  1. Kurban bayramı
  2. Beyciler Mahallesi
  3. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
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