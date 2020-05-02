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Aktüel

Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:41:58 -
Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşen kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da kaçan güvercinini yakalamak için çıktığı 4 katlı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan F.K'nin (48) beslediği güvercin, kaçarak komşu evin çatısına kondu.

Kuşu yakalamak için çatıya çıkan F.K, dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, F.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

F.K'nin olay yerinde gözyaşı döken 12 yaşındaki oğlunu polisler teselli etmeye çalıştı.


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